Мемориал Лобановского: Украина U-21 сыграет в новом формате

УАФ объявила об изменении формата турнира имени Валерия Лобановского. От участия отказалась молодежная сборная Туниса, которая из-за коронавирусных ограничений не может вылететь в Украину.

По этой причине было решено, что оставшиеся три команды сыграют в один круг.

Сборная Украины U-21 проведет матчи против молодежных сборных Азербайджана и Узбекистана.

26 мая

Украина U-21 - Азербайджан U-21. 18:00

27 мая

Азербайджан U-21 - Узбекистан U-21 18:00

28 мая

Украина U-21 - Узбекистан U-21 18:00

Вратари: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба - «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба - «Мариуполь»), Александр Мельник («Александрия»), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все - «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик («Шахтер» Донецк), Богдан Билошевский («Десна» Чернигов), Олег Очеретько («Мариуполь»), Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Артур Ременяк («Львов»).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба - «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк), Николай Кухаревич («Рух» Львов).