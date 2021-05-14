Они сражались за Кубок Украины. Названы лучший тренер и игрок месяца в УПЛ

По результатам голосования лучшим тренером и игроком месяца в УПЛ стали представители «Динамо» и «Зари».



В голосовании за топ-футболиста участвовали победители номинации «Лучший игрок тура» (в мае: 24 тур - Виталий Буяльский («Динамо»), 25 тур - Андрей Борячук («Рух»), 26 тур - Даниил Сикан («Мариуполь»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение майских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Кирилл Петров ( «Колос»), Тете ( «Шахтер»), Владислав Кулач («Ворскла»), Егор Назарина («Заря»), Виталий Миколенко («Динамо»).



В голосовании за топ-наставника участвовали победители номинации «Лучший тренер тура» (в мае: 24 тур - Сергей Лавриненко («Ингулец»), 25 тур - Виктор Скрипник («Заря»), 26 тур - Мирча Луческу («Динамо»), а также наставник «Колоса» Руслан Костышин, чья команда заняла четвертое итоговое место в сезоне 2020/21 годов.



После этого все желающие смогли отдать голос за игрока и тренера, которых они считают лучшими в мае.



Всего в голосовании приняли участие около 1000 поклонников футбола. Результат их выбора таков:



Лучший футболист:



Егор Назарина - 34% голосов,

Виталий Буяльский - 24%,

Виталий Миколенко - 18%,

Владислав Кулач - 13%,

Андрей Борячук - 4%,

Тете - 4%.

Даниил Сикан - 2%,

Кирилл Петров - 1%.



Лучший наставник:



Мирча Луческу - 54% голосов,

Виктор Скрипник - 35%,

Руслан Костышин - 8%,

Сергей Лавриненко - 3%.