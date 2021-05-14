Они сражались за Кубок Украины. Названы лучший тренер и игрок месяца в УПЛ

Победителями стали Мирча Луческу и Егор Назарина

  • 14.05.2021 16:45
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Они сражались за Кубок Украины. Названы лучший тренер и игрок месяца в УПЛ
© УПЛ

По результатам голосования лучшим тренером и игроком месяца в УПЛ стали представители «Динамо» и «Зари».
 
В голосовании за топ-футболиста участвовали победители номинации «Лучший игрок тура» (в мае: 24 тур - Виталий Буяльский («Динамо»), 25 тур - Андрей Борячук («Рух»), 26 тур - Даниил Сикан («Мариуполь»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение майских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Кирилл Петров ( «Колос»), Тете ( «Шахтер»), Владислав Кулач («Ворскла»), Егор Назарина («Заря»), Виталий Миколенко («Динамо»).
 
В голосовании за топ-наставника участвовали победители номинации «Лучший тренер тура» (в мае: 24 тур - Сергей Лавриненко («Ингулец»), 25 тур - Виктор Скрипник («Заря»), 26 тур - Мирча Луческу («Динамо»), а также наставник «Колоса» Руслан Костышин, чья команда заняла четвертое итоговое место в сезоне 2020/21 годов.
 
После этого все желающие смогли отдать голос за игрока и тренера, которых они считают лучшими в мае.
 
Всего в голосовании приняли участие около 1000 поклонников футбола. Результат их выбора таков:
 
Лучший футболист:
 
Егор Назарина - 34% голосов,
Виталий Буяльский - 24%,
Виталий Миколенко - 18%,
Владислав Кулач - 13%,
Андрей Борячук - 4%,
Тете - 4%.
Даниил Сикан - 2%,
Кирилл Петров - 1%.
 
Лучший наставник:
 
Мирча Луческу - 54% голосов,
Виктор Скрипник - 35%,
Руслан Костышин - 8%,
Сергей Лавриненко - 3%.

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Источник — УПЛ

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