Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Коваленко тяжело, но ему нужно ждать шанс»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал, что Виктор Коваленко пока только привыкает к новым условиям в Италии.

Коваленко после зимнего перехода в команду провел лишь 1 матч.

«У Вити Коваленко все отлично. Ему тяжело, но он многое тут приобрел. Ему нужно работать и ждать своего шанса. Как все ждут. Обойма очень большая, и тут даже ребята, которые выходят на замену, забивают. Большая конкуренция. Гасперини говорит, что замены должны стать нашей силой. Виктор приехал из Украины - сразу в европейский чемпионат».

«Я тоже, когда приехал в Бельгию, мне было тяжело. Нужно втянуться во многие вещи. Все от него зависит», - сказал Малиновский.