Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Коваленко тяжело, но ему нужно ждать шанс»

Хавбек считает, что Коваленко нужно работать

  • 14.05.2021 16:22
  • 1539 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Коваленко тяжело, но ему нужно ждать шанс»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал, что Виктор Коваленко пока только привыкает к новым условиям в Италии.

Коваленко после зимнего перехода в команду провел лишь 1 матч.

«У Вити Коваленко все отлично. Ему тяжело, но он многое тут приобрел. Ему нужно работать и ждать своего шанса. Как все ждут. Обойма очень большая, и тут даже ребята, которые выходят на замену, забивают. Большая конкуренция. Гасперини говорит, что замены должны стать нашей силой. Виктор приехал из Украины - сразу в европейский чемпионат».

«Я тоже, когда приехал в Бельгию, мне было тяжело. Нужно втянуться во многие вещи. Все от него зависит», - сказал Малиновский.

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Источник — Денисов Time

(6 голосов)

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Комментарии
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 14.05.2021 16:35
    +1
    Шанса нету, в шахтере еще хоть как то выходил, а ему уже 25, просто на лавке закончит.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 14.05.2021 16:35
    +1
    Шанса нету, в шахтере еще хоть как то выходил, а ему уже 25, просто на лавке закончит.
    Ссылка
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