Кроос попал на изоляцию после контакта с носителем коронавируса

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос изолирован от остальных членов команды.



Сообщается, что немецкий хавбек контактировал с человеком, у которого был положительный результат теста на COVID-19.



Стоит отметить, что все тесты Крооса оказались отрицательными.

Отметим, что «Реалу» до конца сезона осталось сыграть еще два матча, на данный момент «сливочные» уступают «Атлетико» два очка в чемпионате.