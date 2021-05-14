Кроос попал на изоляцию после контакта с носителем коронавируса

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос изолирован от остальных членов команды.
Сообщается, что немецкий хавбек контактировал с человеком, у которого был положительный результат теста на COVID-19.
Стоит отметить, что все тесты Крооса оказались отрицательными.
Отметим, что «Реалу» до конца сезона осталось сыграть еще два матча, на данный момент «сливочные» уступают «Атлетико» два очка в чемпионате.
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Источник — ФК Реал Мадрид
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