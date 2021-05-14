ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракты ведущих защитника и хавбека

«Днепр-1» объявил о продлении контрактов с защитником Сергеем Логиновым и полузащитником Игорем Когутом.

30-летний Логинов продлил договор на 1 год, а 25-летний Когут - на 2 года. В сезоне УПЛ 2020/21 Логинов провел 20 матчей, а у Когута 20 матчей и 2 гола.

Сергей является рекордсменов клуба по количеству матчей, а Игорь - по количеству голов.