ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракты ведущих защитника и хавбека

«Днепр-1» объявил о продлении контрактов с защитником Сергеем Логиновым и полузащитником Игорем Когутом.
30-летний Логинов продлил договор на 1 год, а 25-летний Когут - на 2 года. В сезоне УПЛ 2020/21 Логинов провел 20 матчей, а у Когута 20 матчей и 2 гола.
Сергей является рекордсменов клуба по количеству матчей, а Игорь - по количеству голов.
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Источник — СК Днепр-1
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