Денис Гармаш второй раз выиграл Кубок Украины после 7-летнего перерыва

Денис Гармаш второй раз стал обладателем Кубка Украины. Свой первый кубковый триумф он пережил ни много ни мало 7 лет назад. Более продолжительные паузы между победными финалами имели только Олег Гусев и Александр Гладкий, и столько же - 7 лет - Александр Шовковский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные паузы между победными финалами Кубка Украины