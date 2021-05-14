Денис Гармаш второй раз выиграл Кубок Украины после 7-летнего перерыва

Более продолжительные паузы между победными финалами имели только два игрока

  • 14.05.2021 15:15
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Денис Гармаш второй раз выиграл Кубок Украины после 7-летнего перерыва
© ФК Динамо Киев

Денис Гармаш второй раз стал обладателем Кубка Украины. Свой первый кубковый триумф он пережил ни много ни мало 7 лет назад. Более продолжительные паузы между победными финалами имели только Олег Гусев и Александр Гладкий, и столько же - 7 лет - Александр Шовковский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные паузы между победными финалами Кубка Украины

Пауза

Игрок

Клуб

Годы

8 лет

Олег ГУСЕВ

Динамо

2007-2015

8 лет

Александр ГЛАДКИЙ

Шахтер

2008-2016

7 лет

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

2007-2014

7 лет

Денис ГАРМАШ

Динамо

2014-2021

6 лет

Сергей ПОПОВ

Шахтер

1995-2001

6 лет

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

1999-2005

6 лет

Владислав ВАЩУК

Динамо

2000-2006

6 лет

Сергей РЕБРОВ

Динамо

2000-2006

5 лет

Дмитрий ШУТКОВ

Шахтер

1997-2002

5 лет

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

2012-2017

5 лет

Сергей СИДОРЧУК

Динамо

2015-2020
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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