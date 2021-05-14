Денис Гармаш второй раз выиграл Кубок Украины после 7-летнего перерыва

Денис Гармаш второй раз стал обладателем Кубка Украины. Свой первый кубковый триумф он пережил ни много ни мало 7 лет назад. Более продолжительные паузы между победными финалами имели только Олег Гусев и Александр Гладкий, и столько же - 7 лет - Александр Шовковский.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные паузы между победными финалами Кубка Украины
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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