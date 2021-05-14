Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 мая проходят четвертьфинальные матчи на турнире в Риме.



Лидер посева Новак Джокович за путевку в полуфинал сразится против пятого номера мирового рейтинга Стефаноса Циципаса из Греции.



Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву после завершения матча Зверев – Надаль.



