Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 мая проходят четвертьфинальные матчи на турнире в Риме.
Лидер посева Новак Джокович за путевку в полуфинал сразится против пятого номера мирового рейтинга Стефаноса Циципаса из Греции.
Ориентировочное время начала – 15:30 по Киеву после завершения матча Зверев – Надаль.
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Источник — Sport.ua
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