Названы ограничения при проведении спортивных мероприятий на улице

В Министерстве здравоохранения рассказали о правилах проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе в условиях карантина. В частности, во время таких мероприятий действует ряд ограничений.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Проведение спортивных мероприятий на улице разрешено с соблюдением следующих правил:

спортивные мероприятия могут организовываться в регионах, в которых отсутствуют дополнительные карантинные ограничения, запрещающие их проводить;

перед каждым забегом марафона необходимо провести опрос на наличие симптомов респираторной болезни и провести термоскрининг всех участников и официальных лиц мероприятия;

лица, у которых выявлены признаки респираторной болезни и/или выявлено температуру тела более 37,2, не допускаются к участию в мероприятии;

заболевшие и те, у которых есть подозрение на COVID-19, отстраняются от участия на время самоизоляции или болезни;

персонал, волонтеры и судьи соревнования должны быть в масках, контроль над этим возложен на организаторов мероприятий;

регистрация на мероприятие проводится онлайн;

вход в стартовый коридор мероприятия разрешается только участникам в соответствии с квотой;

в случае проведения мероприятия с количеством до тысячи участников, старты должны проходить с ограничением количестве не более 100 участников в одной «волне»;

при проведении соревнования с более чем тысячей участников, старты должны проходить с ограничением количества не более 200 участников.

При этом запрещено:

обмениваться личными вещами (полотенца, халаты и т.д.) с другими участниками;

размещение трибун, закрытых зрительских секторов, зрительских лож в случае применения на территории региона ограничений «красной» зоны.

Также Ляшко отметил, что физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме.