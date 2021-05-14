Названы ограничения при проведении спортивных мероприятий на улице

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, каких правил нужно придерживаться

  • 14.05.2021 14:11
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Названы ограничения при проведении спортивных мероприятий на улице
© Facebook. Виктор Ляшко

В Министерстве здравоохранения рассказали о правилах проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе в условиях карантина. В частности, во время таких мероприятий действует ряд ограничений.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Проведение спортивных мероприятий на улице разрешено с соблюдением следующих правил:

  • спортивные мероприятия могут организовываться в регионах, в которых отсутствуют дополнительные карантинные ограничения, запрещающие их проводить;
  • перед каждым забегом марафона необходимо провести опрос на наличие симптомов респираторной болезни и провести термоскрининг всех участников и официальных лиц мероприятия;
  • лица, у которых выявлены признаки респираторной болезни и/или выявлено температуру тела более 37,2, не допускаются к участию в мероприятии;
  • заболевшие и те, у которых есть подозрение на COVID-19, отстраняются от участия на время самоизоляции или болезни;
  • персонал, волонтеры и судьи соревнования должны быть в масках, контроль над этим возложен на организаторов мероприятий;
  • регистрация на мероприятие проводится онлайн;
  • вход в стартовый коридор мероприятия разрешается только участникам в соответствии с квотой;
  • в случае проведения мероприятия с количеством до тысячи участников, старты должны проходить с ограничением количестве не более 100 участников в одной «волне»;
  • при проведении соревнования с более чем тысячей участников, старты должны проходить с ограничением количества не более 200 участников.

При этом запрещено:

  • обмениваться личными вещами (полотенца, халаты и т.д.) с другими участниками;
  • размещение трибун, закрытых зрительских секторов, зрительских лож в случае применения на территории региона ограничений «красной» зоны.

Также Ляшко отметил, что физическая активность снижает риск перенести COVID-19 в тяжелой форме.

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Источник — РБК-Украина

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