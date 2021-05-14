Андронов о смерти Лобановского: «Я, уже взрослый мужик, сидел и плакал»

Легендарный украинский тренер ушел из жизни 19 лет назад

  • 14.05.2021 13:45
  • 656 просмотров
  • 3 комментария
Андронов о смерти Лобановского: «Я, уже взрослый мужик, сидел и плакал»
© ГОЛ! Алексей Андронов

Валерий Лобановский, легендарный наставник киевского «Динамо» и сборной Украины, ушел из жизни 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет.

«А еще сегодня день, в который, 19 лет назад, я, уже взрослый мужик, сидел и плакал. Я был в ресторане, там без звука были включены новости. Увидел фото. Все понял. Позвонил Андрею Гусину. Плакали вместе.

Сейчас я понимаю, как не хватает их. Тогда еще не очень понимал.

Посмотрите, если не видели. По сути, это футбольное завещание Мэтра...», — написал известный российский комментатор Алексей Андронов, добавив документальный фильм «75 минут с Валерием Лобановским».

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Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
    icebeer
    online
      icebeer, 14.05.2021 14:12
    0
    Andy_P, 14.05.2021 14:09
    Нет, по Шелесту тосковал. При чем тут комгэбня к футболу?
    При том. Все "заслуги" лобана при нём добыты.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 14.05.2021 14:09
    0
    icebeer, 14.05.2021 14:00
    За Щербитским тоже рыдал?
    Нет, по Шелесту тосковал. При чем тут комгэбня к футболу?
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 14.05.2021 14:00
    -1
    За Щербитским тоже рыдал?
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 14.05.2021 14:12
    0
    Andy_P, 14.05.2021 14:09
    Нет, по Шелесту тосковал. При чем тут комгэбня к футболу?
    При том. Все "заслуги" лобана при нём добыты.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 14.05.2021 14:09
    0
    icebeer, 14.05.2021 14:00
    За Щербитским тоже рыдал?
    Нет, по Шелесту тосковал. При чем тут комгэбня к футболу?
    Ссылка
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