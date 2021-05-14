Андронов о смерти Лобановского: «Я, уже взрослый мужик, сидел и плакал»

Валерий Лобановский, легендарный наставник киевского «Динамо» и сборной Украины, ушел из жизни 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет.

«А еще сегодня день, в который, 19 лет назад, я, уже взрослый мужик, сидел и плакал. Я был в ресторане, там без звука были включены новости. Увидел фото. Все понял. Позвонил Андрею Гусину. Плакали вместе.

Сейчас я понимаю, как не хватает их. Тогда еще не очень понимал.

Посмотрите, если не видели. По сути, это футбольное завещание Мэтра...», — написал известный российский комментатор Алексей Андронов, добавив документальный фильм «75 минут с Валерием Лобановским».