Луиш КАШТРУ: «Ахметов очень любит Шахтер, он горит проектом»

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о встречах с президентом донецкого клуба Ринатом Ахметовым.
– Сколько раз вы лично встречались с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым?
– Каждый раз, когда были официальные встречи с президентом. Он всегда выслушивал мое мнение. Господин Ахметов очень любит свою команду, горит этим проектом. У него четкие идеи, он знает, чего хочет. Уверен, что с Ахметовым у «Шахтера» хорошее будущее. Конечно, в футболе не бывает без поражений, но я не сомневаюсь, что в будущем «горняки» продолжат доминировать.
Каштру возглавлял «Шахтер» с 2019 по 2021 годы.
Источник — Трибуна
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