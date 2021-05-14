ВИДЕО. Кто изобрел дриблинг? Эррера попытался обыграть Неймара

31-летний испанский полузащитник ПСЖ Андер Эррера попытался обыграть 29-летнего бразильского форварда Неймара на тренировке парижской команды.
«Посмотрите, кто изобрел дриблинг — Андер Эррера», — прокомментировал Неймар короткое видео эпизода.
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