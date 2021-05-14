Олимпик отказался от зарубежных тренировочных сборов

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар рассказал, когда его подопечные возвращаются из отпуска и где будут готовиться к новому сезону.

«Планируем собраться 14 июня, сначала будем тренироваться в Киеве. Дальше многое будет зависеть от спарринг-партнеров, может один из этапов подготовки пройдет в Закарпатье, или в Харькове. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

От зарубежных сборов специально отказались, собираемся просмотреть большой отряд потенциальных новичков, а карантинные предостережения еще никто не отменял. Конкретика с кадровыми изменениями должна появиться ближе к концу мая. Мы еще не определились с теми футболистами, у которых 30 июня заканчиваются контракты с клубом. Хотя я не исключаю ,что потерь избежать не удастся», - сказал Санжар.

Отметим, что по ходу прошлого сезона на посту главного тренера «Олимпика» Роман Санжар заменил Юрия Калитвинцева.

Сезон олимпийцы завершили в УПЛ на 13-м месте, набрав 22 очка.