В субботу, 15 мая, состоится финальный поединок Кубка Англии по футболу, в котором «Челси» сыграет с «Лестером».
Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:15 по киевскому времени.
«Челси» — «Лестер». Прогноз и анонс на матч финала Кубка Англии.
В прямом эфире поединок «Челси» — «Лестер» покажет Setanta Sports Ukraine.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Лестер».
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Источник — Sport.ua
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