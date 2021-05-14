ВИДЕО. Мане отказался пожимать руку Клоппу после победы над МЮ

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.
После матча между форвардом «красных» Садио Мане и тренером Юргеном Клоппом случился инцидент. Футболист на поле отказался пожимать руку своему наставнику.
Мане начал игру со скамейки запасных и появился на поле на 74-й минуте, заменив Диого Жоту.
How about this incident between Jürgen Klopp and Sadio Mané at full-time! 👀#beINPL #MUNLIV— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 13, 2021
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Источник — Sport.ua
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