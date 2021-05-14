ВИДЕО. Мане отказался пожимать руку Клоппу после победы над МЮ

У форварда «Ливерпуля» конфликт с тренером

  • 14.05.2021 08:55
  • 3347 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Мане отказался пожимать руку Клоппу после победы над МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

После матча между форвардом «красных» Садио Мане и тренером Юргеном Клоппом случился инцидент. Футболист на поле отказался пожимать руку своему наставнику.

Мане начал игру со скамейки запасных и появился на поле на 74-й минуте, заменив Диого Жоту.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 14.05.2021 09:17
    +1
    Что-то мне подсказывает, что этот смуглый поклонник ХАМАС нескоро выйдет на поле.
    Ссылка
    Maximus
      Maximus, 14.05.2021 09:15
    +2
    Мане очень хороший и бескорыстный человек по жизни, но в данном случае он не прав. Амбиции свои не нужно переводить в обиды и на личное. Мане должен всегда благодарить Клоппа за выигранные самые престижные трофеи. Показывать своё неуважение тренеру, благодаря которому ты стал тем кем ты есть, это безрассудство полное
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 14.05.2021 09:15
    +2
    Мане очень хороший и бескорыстный человек по жизни, но в данном случае он не прав. Амбиции свои не нужно переводить в обиды и на личное. Мане должен всегда благодарить Клоппа за выигранные самые престижные трофеи. Показывать своё неуважение тренеру, благодаря которому ты стал тем кем ты есть, это безрассудство полное
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 14.05.2021 09:17
    +1
    Что-то мне подсказывает, что этот смуглый поклонник ХАМАС нескоро выйдет на поле.
    Ссылка
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