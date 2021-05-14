РЕБРОВ: «Пригласить в Ференцварош игроков сборной Украины будет непросто»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал о своих ближайших планах.

— Я всегда говорил о том, что работа тренера не такая предсказуемая, как карьера футболиста. Ты сам не знаешь, что тебя может ждать завтра. Тем более в ситуации, когда есть определенное недопонимание с клубом. В то же время, у меня действующий контракт с «Ференцварошем», и пока я — главный тренер этой команды.

Разумеется, укрепить состав, повысить конкуренцию хочет любой тренер, но пригласить в «Ференцварош» игроков сборной Украины будет непросто. У меня, конечно, такое желание есть, но я сопоставляю его с возможностями. В особенности, если речь идет о футболистах киевского «Динамо», которое провело отличный сезон, выиграло чемпионат и планирует успешно выступить в Лиге чемпионов.

— У вас нет ощущения, что из своей нынешней команды вы выжали максимум?

— Неважно, какие у меня ощущения — важно, что я люблю работать. Коллектив все равно меняется: кто-то — уходит, кто-то — приходит. Идет нормальный рабочий процесс. Разговоры по поводу потолка этой команды были слышны и после первого сезона, и после второго. Однако я с большим удовольствием работал с ней каждый день.

Напротив, я считаю, что сейчас мои футболисты намного лучше понимают наши требования. Команда набралась опыта выступлений в Лиге Европы и Лиге чемпионов, и у нее есть возможность прогрессировать дальше, - сказал Ребров.

Ранее сообщалось, что Ребров хочет повышения зарплаты в «Ференцвароше».