Фернандеш побил рекорд Лэмпарда по голам за сезон

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. В этой игре один из мячей забил Бруну Фернандеш. Для португальца это 28-й гол во всех турнирах текущего сезона.
Фернандеш побил рекорд Фрэнка Лэмпарда по голам за сезон среди полузащитников из АПЛ. Экс-игрок «Челси» и «Манчестер Сити» отличился 27 раз в сезоне-2009/10.
Фернандеш в этом сезоне сыграл 56 матчей за МЮ во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 16 голевых передач.
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Источник — Opta
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