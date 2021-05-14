Фернандеш побил рекорд Лэмпарда по голам за сезон

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. В этой игре один из мячей забил Бруну Фернандеш. Для португальца это 28-й гол во всех турнирах текущего сезона.

Фернандеш побил рекорд Фрэнка Лэмпарда по голам за сезон среди полузащитников из АПЛ. Экс-игрок «Челси» и «Манчестер Сити» отличился 27 раз в сезоне-2009/10.

Фернандеш в этом сезоне сыграл 56 матчей за МЮ во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 16 голевых передач.