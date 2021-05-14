СУЛЬШЕР: «Из-за протестов болельщиков подготовка к Ливерпулю была другой»

Наставник «Ман Юнайтед» нашел причину поражения

  • 14.05.2021 07:00
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СУЛЬШЕР: «Из-за протестов болельщиков подготовка к Ливерпулю была другой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер прокомментировал результат.

«Я думаю, что игроки хорошо справились, никто из них не жаловался, они просто продолжали делать свою работу. Мы знали, что это должно произойти, поэтому не было смысла тратить энергию на то, что не под нашим контролем.

Подготовка к матчу была другой, но мы не собираемся искать оправдания. Однако все, кто играл на таком уровне, знают, как важно внимание к деталям, и мы не могли следовать обычному плану, но игроки хорошо справились с ситуацией.

Судя по результату и выступлению игроков, это немного повлияло на них, но мы не хотим использовать это в качестве оправдания», - сказал Сульшер.

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Источник — Goal.com

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