3-й тур
Антверпен
0 : 0
Брюгге
13.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Соболь еще ближе к чемпионству. Антверпен и Брюгге разошлись миром

«Брюгге» имеет 40 очков и лидирует в Бельгии, опережая «Генк» на 5 пунктов

  • 14.05.2021 02:37
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Соболь еще ближе к чемпионству. Антверпен и Брюгге разошлись миром
© Getty Images/Global Images Ukraine

Команды «Антверпен» и «Брюгге» сыграли вничью (0:0) в матче 3-го тура чемпионского раунда чемпионата Бельгии.

Украинец Эдуард Соболь отыграл весь матч, и его команда приблизилась к чемпионскому титулу.

«Брюгге» имеет 40 очков и занимает первое место, опережая «Генк» на 5 пунктов. «Антверпен» набрал 32 балла и делит третью позицию с «Андерлехтом». До финиша осталось три тура.

Чемпионат Бельгии

Чемпионский раунд. 3-й тур

«Антверпен» – «Брюгге» – 0:0

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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