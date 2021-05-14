Соболь еще ближе к чемпионству. Антверпен и Брюгге разошлись миром

Команды «Антверпен» и «Брюгге» сыграли вничью (0:0) в матче 3-го тура чемпионского раунда чемпионата Бельгии.
Украинец Эдуард Соболь отыграл весь матч, и его команда приблизилась к чемпионскому титулу.
«Брюгге» имеет 40 очков и занимает первое место, опережая «Генк» на 5 пунктов. «Антверпен» набрал 32 балла и делит третью позицию с «Андерлехтом». До финиша осталось три тура.
Чемпионат Бельгии
Чемпионский раунд. 3-й тур
«Антверпен» – «Брюгге» – 0:0
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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