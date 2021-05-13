Виктор ЦЫГАНКОВ: «Многие не забивают пенальти. Не обращаю внимания»

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков в финале Кубка Украины против «Зари» забил единственный гол, однако после этого не реализовал пенальти.

«В моменте с голом знал, что Буяльский отдаст такую передачу, на тренировках отрабатываем. Так что был готов. Пенальти? Слушайте, многие не забивают пенальти. Главное - победа команды, а на остальное я не обращаю внимание. У «Зари» хорошая команда, им спасибо, потому что с ними интересно играть».

«Евро? У меня с физической точки зрения все хорошо. Ждем чемпионат Европы», - сказал Цыганков.