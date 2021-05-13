Виктор ЦЫГАНКОВ: «Многие не забивают пенальти. Не обращаю внимания»

Игрок забил гол, но не реализовал пенальти

  • 13.05.2021 23:01
  • 1532 просмотра
  • 3 комментария
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Многие не забивают пенальти. Не обращаю внимания»
© sport.ua

Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков в финале Кубка Украины против «Зари» забил единственный гол, однако после этого не реализовал пенальти.

«В моменте с голом знал, что Буяльский отдаст такую передачу, на тренировках отрабатываем. Так что был готов. Пенальти? Слушайте, многие не забивают пенальти. Главное - победа команды, а на остальное я не обращаю внимание. У «Зари» хорошая команда, им спасибо, потому что с ними интересно играть».

«Евро? У меня с физической точки зрения все хорошо. Ждем чемпионат Европы», - сказал Цыганков.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    Pixelman
    online
      Pixelman, 13.05.2021 23:50
    +2
    Главное что на результат не повлиялял этот момент
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    ass36
    online
      ass36, 13.05.2021 23:11
    -12
    Футбольные правила полны моразма, там голом и не пахло, но есть такое волшебное пенальти и ты чемпион. Если бы нарушения не было сколько процентов на то что Динамо забило в той атаке 10-20. Пенальти нужно запретить.
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    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 23:03
    +2
    А нужно больше тренировать.
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    Pixelman
    online
      Pixelman, 13.05.2021 23:50
    +2
    Главное что на результат не повлиялял этот момент
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    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 23:03
    +2
    А нужно больше тренировать.
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