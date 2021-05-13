ВИДЕО. Взял пенальти. Вратарь Зари справился с ударом Цыганкова

В финале Кубка Украины хавбек «Динамо» Виктор Цыганков в дополнительное время пробивал пенальти, однако кипер «Зари» Никола Василь отразил удар.
К этому моменту счет был 1:0 в пользу киевлян.
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Источник — Sport.ua
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