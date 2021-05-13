ФОТО. Снова проблемы. Автобус Ливерпуля заблокировали на пути к стадиону

Автобус «Ливерпуля», который направлялся на стадион Олд Траффорд, был заблокирован неизвестными. Сообщается, что рядом находилась группа фанов «Манчестер Юнайтед».
Полиция прибыла на место и расчистила проезд.
Матч АПЛ МЮ - «Ливерпуль» должен был состояться 2 мая, но игру перенесли из-за протестов фанатов, которые требуют от владельцев МЮ продать клуб.
Матч должен начаться в 22:15.
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Источник — Sky Sports
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