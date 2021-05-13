Вице-президент Мариуполя: «Арендованные у Шахтера - заслуга перед футболом»

Андрей Санин не видит ничего плохого в большом количестве арендованных

  • 13.05.2021 20:30
  • 926 просмотров
  • 4 комментария
Вице-президент Мариуполя: «Арендованные у Шахтера - заслуга перед футболом»
© fcmariupol.com

Вице-президент «Мариуполя» не видит проблем в том, что клуб массово забирает в аренду молодых игроков «Шахтера».

«Кадровая политика – это то, что нам ставят в вину. Я имею в виду наши взаимоотношения с «Шахтером». Я же, наоборот, считаю это нашей заслугой перед украинским футболом. Посмотрите, перспективные ребята, которые могли играть только на уровне молодежного футбола, у нас получают возможность расти, прогрессировать и играть на элитном уровне. Я считаю, все те ребята, которые пришли к нам по условиям аренды, очень сильно и качественно выросли».

«Да, нам бы хотелось сохранить этот состав. И мы будем вести с ФК «Шахтер» переговоры по этому поводу. Но нужно понимать, что в «Шахтере» сменился тренер и у него наверняка будут свои требования к футболистам. Мы в любом случае будем вести диалог».

«Мы хотим, чтобы костяк команды, который у нас появился, который выдержал этот сложный сезон, который научился держать удар и терпеть все сложности, у которого появился характер, у нас сохранился на новый сезон», - сказал Санин.

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Источник — ФК Мариуполь

(6 голосов)

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Комментарии
    Meotida73
    online
      Meotida73, 13.05.2021 21:22
    0
    Нафига нам,мариупольским болельщикам,нужна такая непонятная команда с кротовским выводком,постоянно сливающая игры Жужелке.Просто противно.А вице президент ФК Мариуполь идиот.Если что ,болельщик с 1973года.
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 13.05.2021 21:01
    +2
    Заслуга перед украинскими футболом - это не уничтожать детско юношеский футбол в своём городе.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.05.2021 20:41
    +1
    А еще круто он сказал, про испанский вектор развития.
    Палкин в Арендуполе
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    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 20:38
    +5
    Опять эта ссаная собака гавкает
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 20:38
    +5
    Опять эта ссаная собака гавкает
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 13.05.2021 21:01
    +2
    Заслуга перед украинскими футболом - это не уничтожать детско юношеский футбол в своём городе.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 13.05.2021 20:41
    +1
    А еще круто он сказал, про испанский вектор развития.
    Палкин в Арендуполе
    Ссылка
    Meotida73
    online
      Meotida73, 13.05.2021 21:22
    0
    Нафига нам,мариупольским болельщикам,нужна такая непонятная команда с кротовским выводком,постоянно сливающая игры Жужелке.Просто противно.А вице президент ФК Мариуполь идиот.Если что ,болельщик с 1973года.
    Ссылка
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