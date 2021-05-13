Вице-президент Мариуполя: «Арендованные у Шахтера - заслуга перед футболом»

Вице-президент «Мариуполя» не видит проблем в том, что клуб массово забирает в аренду молодых игроков «Шахтера».

«Кадровая политика – это то, что нам ставят в вину. Я имею в виду наши взаимоотношения с «Шахтером». Я же, наоборот, считаю это нашей заслугой перед украинским футболом. Посмотрите, перспективные ребята, которые могли играть только на уровне молодежного футбола, у нас получают возможность расти, прогрессировать и играть на элитном уровне. Я считаю, все те ребята, которые пришли к нам по условиям аренды, очень сильно и качественно выросли».

«Да, нам бы хотелось сохранить этот состав. И мы будем вести с ФК «Шахтер» переговоры по этому поводу. Но нужно понимать, что в «Шахтере» сменился тренер и у него наверняка будут свои требования к футболистам. Мы в любом случае будем вести диалог».

«Мы хотим, чтобы костяк команды, который у нас появился, который выдержал этот сложный сезон, который научился держать удар и терпеть все сложности, у которого появился характер, у нас сохранился на новый сезон», - сказал Санин.