Артем ФРАНКОВ: «Миколенко... Похоже на перелом»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал травму 21-летнего защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко, которую он получил в поединке финала Кубка Украины против «Зари».
«Миколенко... Выздоровления! Но похоже на перелом. Сам трижды лучевые кости ломал таким образом. А вы?
Кстати — пара недель в гипсе, помнится. С гибкой повязкой — не знаю», — написал Франков.
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