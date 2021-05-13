Артем ФРАНКОВ: «Миколенко... Похоже на перелом»

Специалист поделился мнением о травме футболиста киевского «Динамо»

  • 13.05.2021 20:02
  • 2358 просмотров
  • 4 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Миколенко... Похоже на перелом»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал травму 21-летнего защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко, которую он получил в поединке финала Кубка Украины против «Зари».

«Миколенко... Выздоровления! Но похоже на перелом. Сам трижды лучевые кости ломал таким образом. А вы?

Кстати — пара недель в гипсе, помнится. С гибкой повязкой — не знаю», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 20:39
    0
    dmitry, 13.05.2021 20:11
    При переломі руки зазвичай ідуть в лікарню і накладають гіпс ...а не сідають на лавку запасних...
    Я думаю накладывать гипс ему будут в Киеве.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 13.05.2021 20:26
    0
    Маю надію що встигне до Євро
    Ссылка
    dmitry
    online
      dmitry, 13.05.2021 20:11
    0
    При переломі руки зазвичай ідуть в лікарню і накладають гіпс ...а не сідають на лавку запасних...
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 13.05.2021 20:08
    0
    Ломав і руки і ноги.!!!Не бажаю нікому...
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 13.05.2021 20:39
    0
    dmitry, 13.05.2021 20:11
    При переломі руки зазвичай ідуть в лікарню і накладають гіпс ...а не сідають на лавку запасних...
    Я думаю накладывать гипс ему будут в Киеве.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 13.05.2021 20:26
    0
    Маю надію що встигне до Євро
    Ссылка
    dmitry
    online
      dmitry, 13.05.2021 20:11
    0
    При переломі руки зазвичай ідуть в лікарню і накладають гіпс ...а не сідають на лавку запасних...
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 13.05.2021 20:08
    0
    Ломав і руки і ноги.!!!Не бажаю нікому...
    Ссылка
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