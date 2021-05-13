Бущан провел больше всего «сухих» матчей в минувшем чемпионате

Самым «сухим» вратарем сезона-2020/21 стал Георгий Бущан. В минувшем чемпионате голкипер «Динамо» отстоял свои ворота в неприкосновенности в 12 играх.

При том, что стражи ворот киевлян всегда были на высоте, в этой номинации они первенствовали ранее всего 5 раз. В сезонах 2004/05, 2011/12, 2014/15 и 2015/16 наибольшее количество сухих матчей провел Александр Шовковский, а в 2012/13 - Максим Коваль.

Сухие матчи вратарей в сезоне-2020/21

Вратарь Клуб СМ И 1 (4). Георгий БУЩАН Динамо 12 23 2 (6). Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 10 20 3 (-). Анатолий ТРУБИН Шахтер 10 21 4 (-). Никола ВАСИЛЬ Заря 9 16 5 (-). Александр БАНДУРА Рух 8 23 6 (10). Валерий ЮРЧУК Днепр-1 7 14 7 (2). Евгений ПАСТ Десна 7 21 8 (9). Дмитрий РИЗНЫК Ворскла 7 24 9 (-). Евгений ГАЛЬЧУК Мариуполь 5 15 10 (5). Юрий ПАНЬКИВ Александрия 5 18

В скобках - место в топ-10 в предыдущем сезоне.