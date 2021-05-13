Бущан провел больше всего «сухих» матчей в минувшем чемпионате

В сезоне-2020/21 голкипер «Динамо» отыграл на «ноль» 12 матчей

  • 13.05.2021 19:29
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  • 1 комментарий
Бущан провел больше всего «сухих» матчей в минувшем чемпионате
© ФК Динамо

Самым «сухим» вратарем сезона-2020/21 стал Георгий Бущан. В минувшем чемпионате голкипер «Динамо» отстоял свои ворота в неприкосновенности в 12 играх.

При том, что стражи ворот киевлян всегда были на высоте, в этой номинации они первенствовали ранее всего 5 раз. В сезонах 2004/05, 2011/12, 2014/15 и 2015/16 наибольшее количество сухих матчей провел Александр Шовковский, а в 2012/13 - Максим Коваль.

Сухие матчи вратарей в сезоне-2020/21

 

Вратарь

Клуб

СМ

И

1 (4).

Георгий БУЩАН

Динамо

12

23

2 (6).

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

10

20

3 (-).

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

10

21

4 (-).

Никола ВАСИЛЬ

Заря

9

16

5 (-).

Александр БАНДУРА

Рух

8

23

6 (10).

Валерий ЮРЧУК

Днепр-1

7

14

7 (2).

Евгений ПАСТ

Десна

7

21

8 (9).

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

7

24

9 (-).

Евгений ГАЛЬЧУК

Мариуполь

5

15

10 (5).

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия

5

18

В скобках - место в топ-10 в предыдущем сезоне.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 13.05.2021 19:39
    0
    В Бущана 13 сухих !!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 13.05.2021 19:39
    0
    В Бущана 13 сухих !!!
    Ссылка
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