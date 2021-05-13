Бущан провел больше всего «сухих» матчей в минувшем чемпионате

Самым «сухим» вратарем сезона-2020/21 стал Георгий Бущан. В минувшем чемпионате голкипер «Динамо» отстоял свои ворота в неприкосновенности в 12 играх.
При том, что стражи ворот киевлян всегда были на высоте, в этой номинации они первенствовали ранее всего 5 раз. В сезонах 2004/05, 2011/12, 2014/15 и 2015/16 наибольшее количество сухих матчей провел Александр Шовковский, а в 2012/13 - Максим Коваль.
Сухие матчи вратарей в сезоне-2020/21
|
|
Вратарь
|
Клуб
|
СМ
|
И
|
1 (4).
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо
|
12
|
23
|
2 (6).
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
10
|
20
|
3 (-).
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
10
|
21
|
4 (-).
|
Никола ВАСИЛЬ
|
Заря
|
9
|
16
|
5 (-).
|
Александр БАНДУРА
|
Рух
|
8
|
23
|
6 (10).
|
Валерий ЮРЧУК
|
Днепр-1
|
7
|
14
|
7 (2).
|
Евгений ПАСТ
|
Десна
|
7
|
21
|
8 (9).
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
7
|
24
|
9 (-).
|
Евгений ГАЛЬЧУК
|
Мариуполь
|
5
|
15
|
10 (5).
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия
|
5
|
18
В скобках - место в топ-10 в предыдущем сезоне.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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