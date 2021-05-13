Английский клуб интересовался футболистом Ворсклы

Футболисты «Ворсклы» вернутся из отпуска 12 июня.
Пока что нет определенности с теми футболистами, у которых 30 июня заканчиваются контракты с клубом. Речь идет о Владиславе Кулаче, французском легионере Альюне, Вадиме Сапае, Павле Ребенке и арендованным Бредли де Ноойере и Георгии Цитаишвили.
В «Ворсклу» был запрос по Альюну от одной из английских команд, но в последнее время интерес к французу угас, и не исключен вариант, что он останется в Полтаве.
Конкретика по всем футболистам должна появиться в середине следующей недели.
«Ворскла» финишировала в чемпионате УПЛ на пятом месте, набрав 41 очко.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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