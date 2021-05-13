Артем ЩЕДРЫЙ: «У меня контракт с Ингульцом до декабря»

Футболист намерен выполнить условия соглашения

  • 13.05.2021 18:08
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Артем ЩЕДРЫЙ: «У меня контракт с Ингульцом до декабря»
© ФК Ингулец. Артем Щедрый

Полузащитник «Ингульца» Артем Щедрый подвел итоги сезона, а также рассказал о ситуации со своим контрактом.

«Я думаю, мы должны быть довольны результатом, все-таки это первый сезон для «Ингульца» в украинской Премьер-лиге. Считаю, выступили достойно, показали себя как команда, которая не хочет никому уступать, а главное — выполнили задачу сохранения прописки на следующий сезон.

По поводу моего будущего, то ничего нового не могу сказать. У меня есть действующий контракт до декабря, и я его выполняю. А как будет дальше — посмотрим», — отметил Щедрый.

В минувшем сезоне УПЛ 28-летний Щедрый в составе «Ингульца» провел 16 матчей.

Команда Сергея Лавриненко заняла 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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