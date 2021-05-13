ВИДЕО. Конте провел боксерский бой с Лаутаро Мартинесом

Главный тренер «Интера» Антонио Конте и нападающий команды Лаутаро Мартинес устроили боксерский поединок.

12 мая во время матча «Интера» с «Ромой» (3:1) между игроком и тренера возник конфликт. После игры Лаутаро извинился перед командой.

Сегодня, 13 мая, во время тренировки «Интера» они устроили шуточный бой, сойдясь на импровизированном ринге. Ведущим стал другой форвард команды Ромелу Лукаку.