Тухель хочет, чтобы Челси подписал Верратти

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель заинтересован в подписании 28-летнего итальянского полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Трансфер может состояться уже будущим летом.

Верратти защищает цвета ПСЖ после перехода из «Пескары» летом 2012 года за €12 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за парижскую команду 31 матч во всех турнирах, где отдал 6 результативных передач.

Контракт Марко с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €60 миллионов.

В активе Верратти 40 матчей в составе сборной Италии, где он забил 3 мяча.