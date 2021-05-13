Тухель хочет, чтобы Челси подписал Верратти

Итальянский хавбек ПСЖ может продолжить карьеру в лондонском клубе

  • 13.05.2021 17:22
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Тухель хочет, чтобы Челси подписал Верратти
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель заинтересован в подписании 28-летнего итальянского полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Трансфер может состояться уже будущим летом.

Верратти защищает цвета ПСЖ после перехода из «Пескары» летом 2012 года за €12 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за парижскую команду 31 матч во всех турнирах, где отдал 6 результативных передач.

Контракт Марко с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €60 миллионов.

В активе Верратти 40 матчей в составе сборной Италии, где он забил 3 мяча.

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Источник — Transfermarkt

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