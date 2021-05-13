Тухель хочет, чтобы Челси подписал Верратти

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель заинтересован в подписании 28-летнего итальянского полузащитника ПСЖ Марко Верратти.
Трансфер может состояться уже будущим летом.
Верратти защищает цвета ПСЖ после перехода из «Пескары» летом 2012 года за €12 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за парижскую команду 31 матч во всех турнирах, где отдал 6 результативных передач.
Контракт Марко с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €60 миллионов.
В активе Верратти 40 матчей в составе сборной Италии, где он забил 3 мяча.
Источник — Transfermarkt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.