Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира

Цена на форварда ПСЖ составляет 189 миллионов евро

  • 13.05.2021 17:19
  • 1188 просмотров
  • 3 комментария
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стал известен обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии компании KPMG.

Лидерство удерживает нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, ориентировочный трансфер которого может обойтись в 189 млн евро. На втором месте звезда «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, а на третьем английский форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Топ-10:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 189 млн евро;
2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) – 131 млн евро;
3. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 127 млн евро;
4. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 121 млн евро;
5. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 119 млн евро;
6. Неймар («ПСЖ») – 116 млн евро;
7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 113 млн евро;
8-10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 110 млн евро;
8-10. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 110 млн евро;
8-10. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») – 110 млн евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале».

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Источник — Globoesporte

(3 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 13.05.2021 17:35
    -1
    Смотришь на эти суммы и понимаешь что этот мир окончательно ёбну....
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.05.2021 17:26
    -1
    мбаппе конечно хорош-скорость техника...мячики его золотые в будущем
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    alex73776
    online
      alex73776, 13.05.2021 17:23
    -1
    а де Мессі,Роналду та Мілевський з Селезньовим?
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