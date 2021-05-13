Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира

Стал известен обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии компании KPMG.
Лидерство удерживает нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, ориентировочный трансфер которого может обойтись в 189 млн евро. На втором месте звезда «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, а на третьем английский форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
Топ-10:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 189 млн евро;
2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) – 131 млн евро;
3. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 127 млн евро;
4. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 121 млн евро;
5. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 119 млн евро;
6. Неймар («ПСЖ») – 116 млн евро;
7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 113 млн евро;
8-10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 110 млн евро;
8-10. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 110 млн евро;
8-10. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») – 110 млн евро.
Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет продолжить карьеру в «Реале».
Источник — Globoesporte
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