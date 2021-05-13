ВИДЕО. Зинченко вспоминает лучшие моменты в Манчестер Сити

Карьера украинца в Манчестере уже полна многими яркими эпизодами

  • 13.05.2021 16:22
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ВИДЕО. Зинченко вспоминает лучшие моменты в Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

В этом видео с официального ютуб-канала «Манчестер Сити» Александр Зинченко будет вспоминать главные моменты своей карьеры за «Сити». Вспомнит свой первый гол, первую тренировку, первое рукопожатие Гвардиолы и многое другое.

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Источник — Sport.ua

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