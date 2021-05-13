Владислав ВАЩУК: «Динамо — фаворит финала Кубка. У него больше опыта»

Специалист считает, что для киевлян привычнее играть в матчах такого уровня

  • 13.05.2021 15:37
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Владислав ВАЩУК: «Динамо — фаворит финала Кубка. У него больше опыта»
© dynamo.kiev.ua. Владислав Ващук

Бывший защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился мнением о финальном матче Кубка Украины, в котором киевский клуб встретится с луганской «Зарей».

«Фаворит финала Кубка, на мой взгляд, «Динамо». Но как развернется игра сложно предположить. Это Кубок и финальный матч, ведь выиграть титул престижно для любого футболиста, и для каждого клуба это летопись его истории.

Для «Динамо» играть в матчах такого уровня привычнее, у динамовцев больше опыта. Но «Заря» в нынешнем сезоне тоже показала хороший уровень футбола и бойцовские качества. В том числе, в розыгрыше Кубка.

Сегодня 19 лет со дня смерти великого тренера «Динамо» Валерия Лобановского. Мы все его вспоминаем. Считаю, что для динамовцев было символично приурочить победу в Кубке к этой дате», — отметил Ващук.

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Заря» состоится в Тернополе в четверг, 13 мая. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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