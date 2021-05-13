ВИДЕО. Как Шахтер на ретроавтобусе ездил

9 мая на заключительный матч сезона-2020/21 с «Ингульцом» команда приехала на НСК «Олимпийский» на ретроавтобусе ЛАЗ-697М «Турист» 1973 года выпуска.
На таком же транспорте «Шахтер» перемещался в 1970-х годах. Автобус в идеальном состоянии и специально дооборудован для футбольной команды, а на его кузов нанесена ретростилистика того времени.
Смотрите как это было:
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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