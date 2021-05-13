БУДКОВСКИЙ о своем будущем: «Откроется трансферное окно – будет видно»

Нападающий «Десны» Филипп Будковский подвел итоги сезона, а также рассказал о ситуации со своим контрактом. Напомним, по итогам сезона 2020/21 черниговский клуб занял шестое место в УПЛ.

«Я считаю, что никто не доволен таким результатом сезона. Не выполнили задачу, которая стояла перед нами. Всегда неприятно заканчивать сезон ниже места, которое заняли в прошлом чемпионате.

У меня контракт с «Десной» до зимы, но чемпионаты только заканчиваются, трансферное окно откроется, а там уже будет видно», - сказал Будковский.

В минувшем сезоне УПЛ 29-летний Будковский в составе «Десны» провел 16 матчей и забил 7 мячей.

Ранее стало известно, когда решится судьба Рябоконя в «Десне».