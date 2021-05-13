Космические деньги. АПЛ продлила контракт с английскими телевещателями

АПЛ продлила контракт с английскими телевещателями до 2025 года. Нынешнее соглашение действовало до лета 2022 года.
За три года по новому контракту лига суммарно заработает 5,1 миллиарда фунтов стерлингов. В число трансляторов АПЛ в Англии вошли Sky Sports, BT Sport, Amazon и BBC.
Отметим, что права были переданы вещателям без обязательного в таких случаях расширенного тендера. АПЛ убедила британское правительство сделать исключение из-за особых обстоятельств, которыми является пандемия коронавируса.
По текущему трехлетнему контракту (2019-2022 годы) АПЛ суммарно заработает 4,5 миллиарда фунтов.
Источник — Sky Sports
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