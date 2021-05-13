ЗАВАРОВ: «Динамо возьмет верх над Зарей с минимальным преимуществом»

Экс-игрок «Динамо» и «Зари» Александр Заваров высказался о грядущем финальном матче Кубка Украины.

«Для меня «Заря» и «Динамо» – самые родные команды. Благодаря успешным выступлениям за луганчан я получил вызов в молодежную сборную бывшего Союза и стал серебряным призером чемпионата мира. Именно из «Зари» меня пригласили в «Динамо», в составе которого добился самых громких побед в своей футбольной карьере.

Конечно, в очных противостояниях «Динамо» и «Зари» с моим участием всегда хватало интриги, но мне почему-то навсегда запомнился поединок «Динамо» – «Заря», который я смотрел по телевизору. Имею в виду финал Кубка СССР 1974 года, когда киевляне в дополнительное время склонили чаши весов в свою сторону.

Хотя говорят, что у кубкового турнира свои законы, все же, на мой взгляд, киевляне, которых многие эксперты считают фаворитами, возьмут верх с минимальным преимуществом в счете. Уж очень им хочется после шестилетнего перерыва снова положить золотые медали в Кубок», - сказал Заваров.

Матч «Динамо» – «Заря» состоится 13-го мая. Начало встречи в 19:00.