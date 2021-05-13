Украинская Премьер-лига планирует создать киберфутбольную лигу

Украинская Премьер-лига начала процесс создания киберфутбольной лиги, в рамках которой будут проводиться различные турниры.

Об этом сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

«Сегодня было проведено рабочее заседание с представителями УАФ, а именно — c ассоциацией электронного футбола. Мы договорились о создании полноценной лиги. Скоро нам предстоит еще одна встреча, а до того момента мы займемся созданием регламента, определимся с форматом и календарем. Когда всё это будет готово, мы согласуем оставшиеся моменты и затем обратимся к клубам УПЛ с конкретным предложением.

У нас есть опыт проведения киберфутбольных турниров. В 2019 году многие клубы приняли участие в турнире и все остались довольны. Турнир оставил хорошее послевкусие. Клубы не понесли абсолютно никаких затрат и даже немного заработали. Сам турнир окупился за счет спонсорского контракта», - сказал Дикий.

Напомним, что в апреле прошло первое украинское киберкласико между «Динамо» и «Шахтером».