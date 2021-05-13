ВИДЕО. Стамбул без финала, Суперлига еще аукнется, ставим на Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 13.05.2021 09:43
  • 2161 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Стамбул без финала, Суперлига еще аукнется, ставим на Ливерпуль
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Финал ЛЧ перенесен в другой город
2. Расследование против Ювентуса, Рела и Барселоны
3. Шахтер тепло попрощался с Каштру
4. Прогноз на матч МЮ - Ливерпуль

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Виталий Петровский, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 13.05.2021 10:36
    0
    Владимир Копяк, 13.05.2021 10:02
    Почему финал ЛЧ не провести в Лондоне? Предположение только одно - деньги для УЕФА. В Лондоне без зрителей, а в Порту- со зрителями. Так что бабло - прежде всего.
    А почему в Лондоне?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.05.2021 10:02
    -1
    Почему финал ЛЧ не провести в Лондоне? Предположение только одно - деньги для УЕФА. В Лондоне без зрителей, а в Порту- со зрителями. Так что бабло - прежде всего.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 13.05.2021 10:36
    0
    Владимир Копяк, 13.05.2021 10:02
    Почему финал ЛЧ не провести в Лондоне? Предположение только одно - деньги для УЕФА. В Лондоне без зрителей, а в Порту- со зрителями. Так что бабло - прежде всего.
    А почему в Лондоне?
    Ссылка
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