Верес могут покинуть 11 игроков

Команда в УПЛ будет в обновленном состав

  • 13.05.2021 07:38
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Верес могут покинуть 11 игроков
© ФК Верес

В июне заканчиваются контракты сразу у 11 футболистов ровенского «Вереса».

По окончании сезона свободными агентами могут стать резервные вратари ровенского клуба Максим Бабийчук и Вадим Ющишин, а также полевые игроки Роман Гончаренко, Виталий Дахновский, Валерий Кучеров, Роман Мирошник, Сергей Панасенко, Сергей Петько, Дмитрий Поворознюк, Игорь Солдат и Виталий Тимофиенко. 

«Верес» лидирует в Первой лиге, опережая идущий вторым «Черноморец» на шесть очков и имея игру в запасе.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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