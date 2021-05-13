Верес могут покинуть 11 игроков

В июне заканчиваются контракты сразу у 11 футболистов ровенского «Вереса».

По окончании сезона свободными агентами могут стать резервные вратари ровенского клуба Максим Бабийчук и Вадим Ющишин, а также полевые игроки Роман Гончаренко, Виталий Дахновский, Валерий Кучеров, Роман Мирошник, Сергей Панасенко, Сергей Петько, Дмитрий Поворознюк, Игорь Солдат и Виталий Тимофиенко.

«Верес» лидирует в Первой лиге, опережая идущий вторым «Черноморец» на шесть очков и имея игру в запасе.