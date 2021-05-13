Стал известен арбитр, который обслужит финал Лиги Европы

Судейский комитет УЕФА объявил, что финал Лиги Европы УЕФА 2021 года с участием «Вильярреала» и «Манчестер Юнайтед» будет обслуживать француз Клеман Тюрпен. Встреча состоится 26 мая в Гданьске.

Тюрпен работает на международных матчах с 2010 года. В этом сезоне он был главным рефери на семи играх Лиги чемпионов и обслужил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между ПСВ и «Олимпиакосом».

До этого француз был четвертым судьей в киевском финале Лиги чемпионов 2018 года с участием «Реала» и «Ливерпуля». Он тоже вошел в судейский корпус Евро-2020.

В финале в Гданьске 38-летнему Тюрпену будут помогать соотечественники Николя Дано и Сириль Гренгор, а четвертым рефери станет словенец Славко Винчич. За VAR будeт отвечать француз Франсуа Летесье, ассистентами которого станут Жером Брисар, Бенжамен Пажес, а также голландец Пол ван Букел.