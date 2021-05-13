Богдан ШУСТ: «Я остаюсь в Ингульце»

35-летний украинский вратарь «Ингульца» Богдан Шуст подвел итоги сезона и прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

«Мы заняли то место, которое где-то и заслужили, но самое главное — выполнили задачу на сезон, поставленную руководством — сохранить прописку в Премьер-лиге.

У меня еще действует контракт с «Ингульцом», и я остаюсь в команде. Переговоров с другими клубами не проводил с момента прихода в «Ингулец», — отметил Шуст.

В минувшем сезоне УПЛ Шуст в составе «Ингульца» провел семь матчей, в которых пропусти восемь мячей.

Команда Сергея Лавриненко финишировала на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков.