Стало известно, когда решится судьба Рябоконя в Десне

Встреча тренера с руководством черниговского клуба состоится на следующей неделе

  • 13.05.2021 02:45
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Стало известно, когда решится судьба Рябоконя в Десне
© ФК Десна Чернигов. Александр Рябоконь

«Десна» не выполнила задачу попадания в еврокубки, заняв итоговое 6-е место в УПЛ. В Лигу конференций от Украины вышли «Колос» и «Ворскла».

На следующей неделе состоится встреча руководства и тренерского штаба «Десны» во главе с Александром Рябоконем, где будет принято решение относительно продолжения дальнейшего сотрудничества или его прекращения.

По завершении текущего сезона уже два наставника сами выходили на «Десну» и предлагали свои услуги, но пока главным тренером остается Рябоконь.

Рябоконь возглавляет черниговский клуб с 2012 года. Это лучший показатель среди тренеров-долгожителей сезона 2020/2021.

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Источник — Footboom

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