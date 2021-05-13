Стало известно, когда решится судьба Рябоконя в Десне

«Десна» не выполнила задачу попадания в еврокубки, заняв итоговое 6-е место в УПЛ. В Лигу конференций от Украины вышли «Колос» и «Ворскла».
На следующей неделе состоится встреча руководства и тренерского штаба «Десны» во главе с Александром Рябоконем, где будет принято решение относительно продолжения дальнейшего сотрудничества или его прекращения.
По завершении текущего сезона уже два наставника сами выходили на «Десну» и предлагали свои услуги, но пока главным тренером остается Рябоконь.
Рябоконь возглавляет черниговский клуб с 2012 года. Это лучший показатель среди тренеров-долгожителей сезона 2020/2021.
Источник — Footboom
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