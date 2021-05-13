Гранада – Реал Мадрид. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 36-го тура испанской Ла Лиги «Гранада» – «Реал» Мадрид:

«Гранада» в этом сезоне – крепкий орешек и середнячок, который хорошо выступил в еврокубках, дойдя до четвертьфинала Лиги Европы. Кстати «Гранада» совсем недавно на «Камп Ноу» в волевом стиле обыграла «Барселону» (1:2). «Гранада» с 45 очками идет десятой в Ла Лиге.

В первом круге мадридцы на своем поле победили со счетом 2:0 в матче с «Гранадой». Всего в истории соперники играли 49 раз (35 побед «Реала», 6 побед «Гранады», 8 ничьих).

Думаю, что «Реал», который с 75 очками идет третьим, ждет очень непростая игра. Тем более от мадридцев все ждут только победы, так как «галактикос» претендуют на чемпионство Испании. Я думаю, они с этим справятся и обыграют «Гранаду». Я ставлю на победу «Реала», – сказал Бартулович.

Матч «Гранада» – «Реал» Мадрид состоится 13 мая. Начало встречи – в 23:00.