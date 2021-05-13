Опоздал фургон VAR! Андерлехт с Михайличенко разошелся миром с Генком

Украинский защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко отыграл весь поединок чемпионата Бельгии против «Генка» (1:1).
Игра началась с задержкой на 15 минут из-за опоздания фургона системы VAR.
«Андерлехт» имеет в активе 32 очка и занимает 3-е место, отставая от «Генка» на 3 пункта.
Чемпионат Бельгии. 3-й тур 2-го раунда.
Генк – Андерлехт – 1:1
Голы: Онуачу, 67 – Аит-Эль-Хадж, 33.
Турнирная таблица
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Источник — Sport.ua
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