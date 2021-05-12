Экс-тренер киевского Динамо поздравил Локомотив с победой в Кубке России

Юрий Семин поздравил красно-зеленых, обыгравших в финале «Крылья Советов»

  • 12.05.2021 23:09
  • 1409 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-тренер киевского Динамо поздравил Локомотив с победой в Кубке России
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Семин

Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России.

В финальном поединке красно-зеленые обыграли «Крылья Советов» из Самары (3:1).

Семин написал в Instagram: «Локо», с победой! Молодцы, порадовали своих болельщиков и показали свой уровень кубковой команды!»

Кубок России. Финал

«Локомотив» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 3:1

Голы: Камано, 15, Смолов, 48 (пен), Мурило, 84 – Сарвели, 22.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 12.05.2021 23:43
    0
    Юрка Сьомін - наша людина і його рідний клуб. !!!
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 12.05.2021 23:43
    0
    Юрка Сьомін - наша людина і його рідний клуб. !!!
    Ссылка
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