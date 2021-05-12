Экс-тренер киевского Динамо поздравил Локомотив с победой в Кубке России

Бывший тренер киевского «Динамо» Юрий Семин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России.
В финальном поединке красно-зеленые обыграли «Крылья Советов» из Самары (3:1).
Семин написал в Instagram: «Локо», с победой! Молодцы, порадовали своих болельщиков и показали свой уровень кубковой команды!»
Кубок России. Финал
«Локомотив» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 3:1
Голы: Камано, 15, Смолов, 48 (пен), Мурило, 84 – Сарвели, 22.
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Источник — Instagram
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