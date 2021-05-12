Источник: Луческу посмотрит на сборах хавбека, игравшего в аренде в Колосе

Очень вероятно, что «Динамо» опять отправит Никиту Кравченко в Ковалевку

  • 12.05.2021 21:55
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Источник: Луческу посмотрит на сборах хавбека, игравшего в аренде в Колосе
© ФК Колос. Никита Кравченко

Хавбек Никита Кравченко в следующем сезоне, скорее всего, продолжит выступления в аренде в «Колосе» из Ковалевки.

Но первый предсезонный сбор полузащитник проведет в «Динамо», которому принадлежит его контракт. И лишь после смотрин Мирча Луческу примет окончательное решение.

Никита получит шанс доказать тренерскому штабу киевлян свою профпригодность. Ему придется конкурировать за место в составе с такими игроками как Александр Тымчик, Томаш Кендзера и Александр Караваев.

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Источник — Telegram

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