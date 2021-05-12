Когда играет Свитолина? Расписание украинок на турнире в Риме на 13-е мая

13 мая украинка Элина Свитолина (№6 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.
Двукратная чемпионка турнира в третьем круге сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы (№12 WTA) четвертым запуском на центральном корте. Начало встречи – не ранее 19:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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