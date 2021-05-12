Алан ПАТРИК: «Шахтеру очень не хватает Коваленко. Он был важным винтиком»

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик оценил игру Виктора Коваленко, который недавно перешел в «Аталанту»:

«Что «Шахтер» потерял с уходом Виктор Коваленко? Коваленко был важным винтиком шахтеровского механизма. Он принес много титулов «Шахтеру». Вне всякого сомнения, его не хватает. Не хватает его работоспособности. Мало кто мог выполнить такой объем черновой работы как Коваленко. Нам его очень не хватает. Но футбольная жизнь такова, что надо смириться с его потерей. Желаю ему удачи в «Аталанте»!

Алан Патрик, которому 13 мая исполняется 30 лет, также ответил на вопрос по поводу сравнений с экс-хавбеком «Барселоны» Андресом Иньестой:

«Моя схожесть с игрой Андреса Иньесты? Замечают ребята в коллективе и подшучивают надо мной по этому поводу. Особенно Хочолава. Если со стороны так кажется, возможно, так оно и есть. Мне льстит такое сравнение, потому что я сам восхищался игрой Иньеста. Он – мой идол. Я люблю смотреть нарезки с его игрой. Иньеста – экстраординарный футболист!»