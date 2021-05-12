Динамо – Заря. Кто возьмет Кубок?

Игра состоится 13 мая

  • 12.05.2021 18:55
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Динамо – Заря. Кто возьмет Кубок?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сезон в украинском футболе позади. Остался не решенным лишь один вопрос – кто же станет обладателем Кубка Украины. В четверг в Тернополе «Динамо» и «Заря» в финале определят сильнейшего

Коэффициенты Favbet: 1.75 – 3.7 – 4.8

Выиграет Кубок:

Динамо – 1.4

Заря - 3

Этот сезон для «Динамо» вышел однозначно очень успешным. В первый же год Мирче Луческу удалось вывести «бело-синих» в групповой этап Лиги Чемпионов, в 1/8 Лиги Европы и самое главное - впервые с 2016 года «Динамо» стало чемпионом Украины. Чтобы этот сезон стал не просто успешным, а вообще идеальным, «бело-синим» желательно выиграть еще и кубок

Что касается «Зари», то команда Скрипника также провела неплохой сезон, уверенно финишировала третьей в Favbet Лиге и даже некоторое время боролась с «Шахтером» за второе место.  В четырех матчах против «Динамо» и «Шахтера» «Заря» проиграла лишь раз и в очередной раз доказала, что с ней нужно считаться. Ну и как кульминация – второй для себя в истории выход в финал Кубка Украины.

В прошлом году «Динамо» лишь в серии пенальти удалось обыграть «Ворсклу» и есть ощущение, что в этот раз нас тоже ждет боевой финал. Конечно, киевляне выглядят фаворитами, но мотивация «Зари» однозначно выше. У команды Луческу уже отличный сезон: победа в Кубке станет вишенкой на торте, но и поражение не воспримут как трагедию. А вот для многих футболистов «Зари» это будет матч жизни. Но, конечно, ставить в финале против «Динамо» явно не стоит. «Бело-синие» точно не должны проиграть в основное время, но и разгрома не ждите

 Исходя из этих двух тезисов напрашивается следующая ставка - «победа Динамо в 1 гол или ничья». Впрочем, можно ничего не выдумывать, а просто поставить на победу «Динамо» в Кубке, неважно, в основное время или нет.

Надежный прогноз от Favbet: Динамо выиграет Кубок – 1.4

Прогноз от Favbet: победа Динамо в 1 гол или ничья – 1.9

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Источник — Sport.ua

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