Барселоне нужен защитник Интера

Испанский клуб нацелился на Алессандро Бастони

  • 12.05.2021 18:57
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Барселоне нужен защитник Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» заинтересована в выкупе контракта 22-летнего центрального защитника миланского «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони.

На приобретении Бастони настаивает главный тренер «блаугранас» Рональд Куман. Трансфер может осуществиться уже будущим летом.

Алессандро защищает цвета «Интера» после перехода из «Аталанты» летом 2017 года за €31,1 миллиона. В текущем сезоне Бастони провел за миланский клуб 39 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.

Контракт Бастони с «Интером» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €55 миллионов.

В активе Бастони 4 матча за национальную сборную Италии.

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Источник — Calciomercato

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