ФОТО. Трубин проводит отпуск в Стамбуле

19-летний вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин проводит отпуск в крупнейшем городе Турции — Стамбуле.
«Изучая мир, изучаем себя!», — прокомментировал Анатолий свежее фото.
В минувшем сезоне Трубин провел за «Шахтер» 30 матчей во всех турнирах, где пропустил 28 мячей, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
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